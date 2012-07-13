Реконструкціїю проспекту Космонавтів відкладено до наступного року

09:01, 13 липня 2012
Вінниця
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Реконструкціїю проспекту Космонавтів відкладено до наступного року.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

За його словами, скоригувати плани  міську владу змусила нестача грошей.

- Ми бачимо дуже серйозне напруження по виконанню програм, - я маю на увазі наші власні можливості,  - каже Гройсман. -  І ми не можемо дозволити собі безвідповідальні рішення, адже те, що починаєш, треба  завершити. Але підготовчі  роботи на проспекті Космонавтів ми виконуємо. Цього року замінимо мережі. А наступного, сподіваюся,  зможемо приступити до реалізації проекту з реконструкції.

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