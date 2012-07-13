Реконструкціїю проспекту Космонавтів відкладено до наступного року
09:01, 13 липня 2012Вінниця
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Реконструкціїю проспекту Космонавтів відкладено до наступного року.
Про це УНІАН-Вінниччина повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.
За його словами, скоригувати плани міську владу змусила нестача грошей.
- Ми бачимо дуже серйозне напруження по виконанню програм, - я маю на увазі наші власні можливості, - каже Гройсман. - І ми не можемо дозволити собі безвідповідальні рішення, адже те, що починаєш, треба завершити. Але підготовчі роботи на проспекті Космонавтів ми виконуємо. Цього року замінимо мережі. А наступного, сподіваюся, зможемо приступити до реалізації проекту з реконструкції.
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