Ветеринарна міліція зупинила роботу маслосирзаводу

Працівники відділу ветеринарної міліції під час перевірки одного з маслосирзаводів області виявили в холодильній камері тверді сири трьох сортів з простроченим терміном придатності загальною вагою понад 1700 кг.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Вироблена продукція була ще в серпні минулого року, про що свідчило маркування на упаковках, а придатною до вживання до 16 квітня цього року.

Втім, попри те, що сири популярних сортів вже давно несли загрозу для здоров’я споживачів, на маслосирзаводі не поспішали позбутися такої продукції. Вона чекала на своїх покупців у холодильниках та мала надійти в торгівельну мережу.

За словами в.о. начальника відділу ветеринарної міліції УМВС Василя Сліпчука, працівники міліції задокументували правопорушення та направила матеріали на розгляд державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній держадміністрації, рішенням якої вилучену продукцію визнано небезпечною та направлено на Тульчинський ветеринарно-санітарний завод для утилізації.

У зв’язку з грубими порушеннями ветеринарно-санітарного законодавства на виробничих потужностях ТОВ, зокрема, безпеки виробництва готової продукції, що становить безпосередню загрозу для здоров’я населення головним державним інспектором ветеринарної медицини району винесено постанову про призупинення роботи підприємства до усунення виявлених порушень.

За виявлені на заводі порушення заступника керівника підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.107 КУпАП (Порушення ветеринарно-санітарних вимог).