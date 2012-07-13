Автівки їздитимуть з Келецької на Барське шосе вже цьогоріч
Трамвай пустять 2013 року
На Келецькій (від вул. Квятека до Барського шосе) повним ходом іде будівництво дороги та трамвайних колій, які мають закільцювати рух автомобільного та рейкового транспорту Вишенькою.
- Цього року ми об’єднаємо дорогу для автомобілів з Келецької на Барське щосе і прокладемо трамвайні колії, – каже міський голова Володимир Гройсман . – Наступного року маємо побудувати тягові підстанції для електротранспорту і завершити прокладання решти трамвайних колій і з’єднати їх з Хмельницьким шосе.
Також, за словами мера, будуть обладнані посадочні комплекси.
Цього року міська влада сподівається на виконання 50% робіт.
Всього ж потрібно прокласти 836 м автодороги та 2014 м трамвайної колії.
На ці потреби місту доведеться витратити 70 млн. гривень.
Трамвайна колія проходитиме трохи далі за 20 метрів від багатоповерхівок.
Що ж стосується скандального будинку, який мали знести для прокладання трамвайної колії, то через надмірні апетити мешканців, які там мешкають, довелося внести корективи до проекту і відтепер трамваї рухатимуться в обхід споруди.
- Ми зрозуміли, що задовольнити житлом усіх мешканців – просто буде неможливо, - каже мер. – Тут є випадки, коли за одну квартиру хочуть отримати п’ять. Це просто нереально. Кілька років тому ми звертались до мешканців і просили не прописувати в квартирах їх рідних. Казали, що якщо в них є умовно, двокімнатна квартира, площею 40 квадратних метрів, вони можуть отримати теж двокімнатну. Але уже за новими стандартами – площею 70 метрів. Але не може таке бути, щоб дати по квартирі дружині, чоловіку, сину, дочці. Ми просто не можемо це собі дозволити. Тому прийняте рішення – ми робимо обхідний маршрут цього будинку.