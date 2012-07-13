Вінницьке самоврядування заговорить французькою?

12-14 липня голова обласної Ради Сергій Татусяк перебуватиме з робочим візитом у місті Ренн регіону Бретань (Франція), - повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.

Метою поїздки є участь у з’їзді представників місцевого самоврядування двох партнерських регіонів – Бретані та Великопольського воєводства (Польща), та ознайомлення з позитивним досвідом у сфері міжнародного співробітництва між органами місцевого самоврядування Європейського Союзу.

Запрошення до участі у з’їзді С.Татусяк отримав від голови Товариства «Бретань-Польща» Мішеля Дорін. Програмою з’їзду передбачено проведення тематичних семінарів. Зокрема, на теми: «Молодь в самоврядному партнерстві», «Способи організації партнерства органів самоврядування», «Майбутнє партнерства органів самоврядування», «Партнерство органів самоврядування і європейська ідентичність».

13 липня у голови Вінницької обласної Ради запланований виступ перед самоврядцями двох європейських країн. Сергій Татусяк підніматиме перед колегами питання співпраці Вінниччини та Великопольського воєводства, а також те, яким чином багаторічний досвід співпраці органів самоврядування Великопольщі і Бретані можливо використати в Україні.

Перед поїздкою Сергій Татусяк наголосив, що захід є гарним приводом, аби налагодити контакти із французькими самоврядцями та громадськими організаціями.

– Ми не покидаємо нашої ідеї мати у кожній країні Єворосоюзу регіон-партнер. Думаю, завдяки посередництву поляків, заприятелювати із французами цілком реально вже найближчим часом, – сказав Татусяк.