Восени запрацюють три "прозорих офіси"

У місті тривають роботи по будівництву трьох Центрів адміністративних і соціальних послуг в різних частинах обласного центру.

У приміщенні Правобережної адміністрації по проспекту Космонавтів, реконструкцію другого поверху будівлі вже майже завершено. Тут ще залишилось виконати пусконалагоджувальні роботи, після чого розпочнеться реконструкція першого поверху. А перед будівлею вже тривають підготовчі роботи до проведення комплексного благоустрою.

Загалом таких центрів буде три – за адресами Островського, 85; Космонавтів, 30 та 50-річчя Перемоги,7. Усі вони будуть облаштовані на кшталт «Прозорого офісу» мерії. Отож городянам для отримання необхідних документів (довідок, отримання інформації з Пенсійного фонду тощо) та соціальних послуг, не потрібно буде їхати в інший кінець міста, а звернутися до того Центру, який розташовано за місцем проживання.

12 липня міський голова Володимир Гройсман спільно із губернатором Миколою Джигою в рамках робочого об’їзду відвідали приміщення двох адміністрацій, де тривають роботи по облаштуванню майбутніх Центрів.

Зокрема, у приміщенні 4-х поверхової будівлі Правобережної адміністрації, де, починаючи з квітня проводяться ремонтні роботи, один із двох передбачених проектом поверхів вже майже готовий.

Тут ще залишилось налагодити систему вентиляції, серверну, систему пожежної безпеки та дообладнати керамічною плиткою хол 2-го поверху. Паралельно із цими роботами на першому поверсі цієї будівлі тривають роботи по демонтажу існуючих кабінетів, вікон та дверей.

Також очільники міста та області відвідали приміщення Лівобережної адміністрації по вул. Островського, 85, де роботи по реконструкції першого поверху адмінбудівлі розпочались у травні.

На сьогоднішній день тут вже завершені демонтажні роботи, встановлені вікна, прокладені трубопроводи систем водопостачання та водовідведення в санвузлах.

Наразі триває монтаж вентиляційних систем та чорнове опорядження гіпсокартном внутрішніх стін будівлі.

У третьому приміщенні (по вул. 50-річчя Перемоги,7) виконується демонтаж вікон, проводиться прокладання трубопроводів водопостачання та водовідведення. Крім того, тут тривають електромонтажні роботи.

Загалом усі будівельні роботи по усіх трьох Центрах соціальних і адміністративних послуг планується завершити у ІІІ кварталі поточного року.

За словами мера Вінниці Володимира Гройсмана, після відкриття Центрів вінничанам для отримання необхідних документів не потрібно буде їхати до центру міста, або ж по різним структурам, що знаходяться за різними адресами – вони зможуть отримувати весь перелік необхідних послуг у одній будівлі.

«Тут прийматимуть працівники Пенсійного фонду (йдеться довідки, пенсії і все, що із цим пов’язано), департаменту праці та соціального захисту населення (мова йде про державні допомоги, соціальні послуги, субсидії та пільги). Тут також працюватимуть і державні реєстратори (реєстрація підприємств, зміни до державного реєстру та інші процедури), - говорить Володимир Гройсман. – Загальна ідея полягає в тому, щоб звести усі служби в умови прозорості та зрозумілості. Не повинно бути жодних зловживань, та затягування в термінах. Це для нас є принциповим завданням, яке, завдячуючи допомозі держави та підтримці Миколи Васильовича Джиги, ми зможемо реалізовувати у цьому році».

«Задача стоїть у тому, щоб зробити найбільш сприятливі умови для людей, - зазначив губернатор Вінницької області Микола Джига. - Тобто люди повинні сюди прийти і отримати в максимально короткий термін послуги і вирішити ті питання, які її турбують. Ми сьогодні демонструємо хорошу співпрацю міста і області, направлену на покращення якості обслуговування громадян і вирішення низки питань, спрямованих на розвиток Вінниці, яка є столицею нашої області».