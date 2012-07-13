Бійці МНС рятували магазин від затоплення

12 липня о 20:11 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що внаслідок сильних дощів було затоплене підвальне приміщення магазину в селі Русава та є загроза для майна.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники за допомогою інженерного обладнання провели відкачку стічних вод з підвального приміщення будівлі.