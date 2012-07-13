Бійці МНС рятували магазин від затоплення
11:00, 13 липня 2012Вінниця
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12 липня о 20:11 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що внаслідок сильних дощів було затоплене підвальне приміщення магазину в селі Русава та є загроза для майна.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники за допомогою інженерного обладнання провели відкачку стічних вод з підвального приміщення будівлі.
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