Суддю направили на роботу до неіснуючого суду

Позаштатна ситуація виникла на засіданні ВРЮ з внесенням подання Президенту про призначення на посаду судді Староміського райсуду м. Вінниці Ірини Курбатової. Справа в тому, що глава держави підписав указ, яким ліквідовував цей суд, - повідомляє 2Закон і Бізнес».

Згідно з рішенням Президента, було ліквідовано три Вінницьких районних суди - Замостянський, Ленінський і Староміський, а повноваження зазначених судів будуть переведені в Вінницький міський суд, який створять.

А згідно з рішенням міськради від 30 вересня минулого року, в Вінниці офіційно не існує Замостянського, Староміського і Ленінського районів.

Отже, виходить, що ВРЮ було винесено подання про призначення кандидата на посаду в суд, який ліквідовано. У свою чергу, И.Курбатова так розхвилювалася, що розплакалася прямо перед членами ВРЮ.

Указ президента офіційно ще не оприлюднено, а значить у ВРЮ не було підстав для відхилення рекомендації ВККС про призначення.

Член ради, радник президента - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Андрій Портнов, відзначив, що незалежно від того, опубліковані вже указ, чи ні, повноваження трьох ліквідованих судів перейдуть до одного міського.

Але підстав для хвилювання у майбутньої судді немає, оскільки всіх суддів, які працювали в зазначених трьох судах, будуть переводити.