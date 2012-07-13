По доступне житло ідіть у «Книжку»

У Вінниці стартувала програма «Доступне житло», - повідомляє «Місто над Бугом» з посиланням на директора фінансової компанії «Вінінвестбуд» Віталя Антонюка.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, 16 квартир для цієї програми готовий виділити вінницький будівельний концерн «Поділля» у новому мікрорайоні «Академічний».

Звертатись зо докладною інформацією можна у Вінниці за адресою Хмельницьке шосе, 7 у 723 кабінет, у фонд сприяння молодіжному будівництву.

Телефон - 660341.

До Фонду треба буде подати усі необхідні документи й фахівці установи порекомендують рекомендує вам банк для отримання кредиту. А також забезпечать супровід проходження процедури.

Якщо родин, яка обрала за програмою «Доступне житло» однокімнатну квартиру, вона повинна мати дохід не менше 4 тисяч гривень на місяць.

Якщо мова йде про двокімнатну квартиру, то її площа у рамках програми не повинна перевищувати 58 метрів квадратних, а дохід має бути не меншим ніж 6000 гривень.

Держава платить 13% кредиту, родина у рамках програми - тіло кредиту і 3%.