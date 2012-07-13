У Вінниці відкрили сучасний Муніципальний діагностичний центр

Сьогодні у Вінниці за участі віце-премєр-міністра - міністра закордонних справ держави Ізраїль Авігдора Лібермана та міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка відкрився Муніципальний консультативно-діагностичний центр.

- У Вінниці традиційно проживала велика єврейська община і я радий сьогодні, що стосунки між нашими народами досягли свого апогею, - заявив Авігдор Ліберман. - Ми завжди раді поділитись своїми знаннями і технологіями з друзями. А Україна входить у число наших близьких партнерів і друзів.



Наразі усі приміщення та обладнання вже готові, лікарі пройшли навчання в ізраїльських фахівців. Проте використання частини медобладнання потребує ліцензування, тому наразі пацієнтів іще не приймають.

А вже у вересні сюди можна буде звертатись за діагностикою органів черевної порожнини, статевих органів, молочної та щитовидної залози, серцево-судинної та кістково-м'язової систем тощо.

Опікуючись своїм здоров’ям, вінничани можуть скористатися сучасним високотехнологічним діагностичним обладнанням центру.

Зокрема, тут працюватиме цифровий ренген-апарат CR, спіральний ком'ютерний томограф, мамограф, новий апарат для ультразвукової діагностики, електрокардіограф.

Також буде запроваджено лабораторну діагностику для обстеження та аналізу біохімічних параметрів крові та обстеження сечі за допомогою аналізаторів. На черзі встановлення апарату для ендоскопічного обстеження черевної порожнини.

В діагностичному центрі облаштовано систему електронного управління чергою та розпочато роботу по запровадженню електронної картки пацієнта .



Одним з головних завдань центру буде забезпечення оперативної діагностики ургентним хворим, яким ці послуги надаватимуть безкоштовно.

Решта ж відвідувачів, які захочуть пройти профілактичні обстеження, будуть змушені сплатити за послуги. Міська влада обіцяє незабаром затвердити розцінки, які, за словами міського голови Володимира Гройсмана, будуть значно нижчими, аніж у приватних клініках міста.

- Ми відкриваємо у нашому місті перший такий сучасний центр, який надаватиме послуги мешканцям Вінниці, - сказав присутній на відкритті міський голова Володимир Гройсман. - Безумовно підтримка від Ізраїлю в даному випаду дуже знакова. Адже в усьому світі визноно, що медицина цієї держави займає найвищі позиції. Але цінне й інше, що невеличка країна протягнула нам руку допомоги і вирішила поділитись своїми можливостями у сфері охорони здоров'я.

У січні до реалізації проекту проекту приєднався Фонд Петра Порошенка.

- Спочатку не було певності щодо міста, де буде облаштовано центр. Але я одразу сказав, інших варіантів крім Вінниці бути не може. Адже тільки у Вінниці ми можемо відповідати за кожну копійку з впевненістю, що вона була витрачена ефективно. Тільки у Вінниці медичний персонал найвищого класу, який зможе надавати допомогу найбільшій кількості людей, - сказав Петро Порошенко.