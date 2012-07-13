Робітниці хмільницької "Лілеї" вийшли на страйк

Сьогодні, 13 липня, працівники Хмільницької швейної фабрики "Лілея" вийшли на страйк, вимагаючи від керівництва фабрики людських умов праці та достойної зарплатні, - повідомляє інформаційно-рекламна агенція "Перспектива".

Працівники фабрики неодноразово висловлювали своє невдоволення, особливо умовами праці. Жінки на фабриці працюють по 12 годин в цехах, де температура доходить до 40 градусів. Робітниці постійно перепрацьовують понаднормово, власноруч завантажують автомобілі, а їхня зарплатня коливається в районі 1000 грн. (а за останній місяць їм нарахували взагалі копійки).

Керівництво закладу неохоче надавало роз’яснення своїм працівникам, посилаючись на коливання курсів валют, зменшення замовлень, важку економічну ситуацію в країні. Зі сторони керівництва фабрики лунали звинувачення в адресу працівників у недобросовісному виконанні їх обов’язків. Але працівниці стомилися від відмовок та обіцянок. Багато жінок працюють на виробництві багато років, а підприємство нагородило їх лише професійними хворобами. Жінки бідкаються, що вони не можуть не лише отримати якісь кошти на оздоровлення, а просто піти у відпустку. Їхні права постійно порушуються, а керівництво їх не чує.

На жаль, керівництво підприємства від будь-яких коментарів, щодо ситуації на фабриці, відмовилося, а деякі керівники підрозділів перешкоджали роботі наших журналістів. Але "точка кипіння" для колективу досягнута, і працівники надалі будуть вимагати до себе людського ставлення та достойної оплати праці. В іншому випадку колектив робітників фабрики готовий і до більш радикальних протестних дій.