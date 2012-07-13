Вінницькі шашкісти вийшли до фіналу чемпіонату України

З 3 по 11 липня в Івано-Франківську проходив особисто-командний Кубок України. За медалі змагалися 26 провідних спортсменів.

Вінницький майстер спорту України і провідний тренер МДЮСШ № 6 Дмитро Мариненко став третім. А його учень Василь Пікіняр – четвертим.

– Василь виграв додатковий бліц-турнір серед семи претендентів за останню путівку до фіналу чемпіонату України серед чоловіків. Тобто ми вдвох пробилися у ці престижні фінальні змагання. Окрім того, ми зайняли четверте командне місце, навіть за відсутності жінки у команді, – розповів Дмитро Мариненко