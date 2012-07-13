У Вінниці день шахів відзначать аж трьома турнірами

Починаючи з 1966 року, у всьому світі 20 липня відзначають Міжнародний день шахів. Це свято проводиться за рішенням ФІДЕ – Всесвітньої шахової федерації, що заснована у 1924 році. Віднині у цей день щорічно 20 липня відзначатимуть і День шахів України. Таке рішення ухвалила 1 листопада минулого року Верховна Рада.

Як святкуватимуть День шахів у Вінниці? Аж трьома змаганнями. 19, 20, 22 липня у МДЮСШ № 6 відбудеться відкритий шаховий турнір для всіх бажаючих з обрахунком національного рейтингу. Початок – у четвер, 19 липня о 16.30 годині. 21 липня в ЦПКіВ ім. Горького пройде чемпіонат парку з блискавичної гри, присвячений Дню шахів. А 21 липня, о 17.00 на базі бібліотеки-філії по пр. Космонавтів, 39 пройде відкритий турнір для наймолодших шахістів.

Вінниччина за роки незалежності здобула авторитет одного з найбільш розвинених шахових регіонів держави. За рейтингом у юнацьких шахах наша область нині входить до першої п’ятірки у державі! Зростання почалося у 1993 році, після побудови на вул. Театральній, 24 міського шахового-шашкового клубу і відкриття на його базі спеціалізованої спортшколи.

Шахово-шашкова ДЮСШ № 6 виховала двох гросмейстерів. 30-річний Сергій Федорчук входив до рейтинг-листа кращих шахістів світу, виступав за національну збірну Україну, брав участь у Кубку світу, де поступився у плей-офф екс-претенденту на світову корону Олексію Широву (Іспанія) з рахунком 1:2.

Нині Сергій Федорчук мешкає у передмісті Парижа (Франція), хоча зберігає українське громадянство і у рейтинг-листу продовжує представляти Вінницьку область. Другим вінницьким гросмейстером є 15-річний Ілля Нижник, який ще нещодавно був наймолодшим гросом у світі, а нині є наймолодшим володарем найвищого шахового звання в Україні. Ілля Нижник стабільно входить до першої двадцятки рейтинг-листа найкращих юніорів світу (до 20 років).