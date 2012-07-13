Двох вінничанок викрали за участі міліціянтів

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на розкриття викрадення 41-річної вінничанки та її 16-річної дочки, оперативники карного розшуку УМВС отримали інформацію про можливу причетність до скоєння цього злочину працівників міліції.

З метою документування їх злочинної діяльності було створено оперативну групу з числа працівників карного розшуку, відділу внутрішньої безпеки, Управління кадрового забезпечення та Управління громадської безпеки.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, у результаті було встановлено причетність до скоєння злочину працівників Вінницького РВ УМВС України та колишнього працівника міліції, звільненого з ОВС за дискредитацію.

Зібрані матеріали було передано до прокуратури області для прийняття законного рішення. Наразі стосовно трьох вищезгаданих осіб прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ч.3 ст.27 (види співучасників) КК України.

Працівників міліції, які дискредитували високе звання правоохоронця, звільнено з органів внутрішніх справ.