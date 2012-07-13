Сварка з дружиною довела чоловіка до самогубства

13 липня о 05:55 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення було доставлено 53-річного чоловіка з діагнозом «гостре медикаментозне отруєння невідомим препаратом (суїцідальна спроба)».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, причиною скоєного стала суперечка з дружиною.

На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні Козятинської центральної районної лікарні у задовільному стані.