Поляки приїхали на Вінниччину доглянути могили пращурів

У Вінницькій області відбувається 3-й етап акції «Могилу прадіда збережи від забуття», яку розпочали громадські активісти та представники влади Республіки Польща три роки тому.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Основна мета заходу – прибирання та благоустрій могил та кладовищ Вінниччини, де поховані поляки.

У 2010 році акцію ініціювали Управління освіти Нижньосілезійського воєводства при підтримці Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. З українського боку усіляке сприяння надає обласна державна адміністрація та обласна Рада, а органи влади тих районів, де відбуваються заходи.

13 липня, у зв’язку зі стартом 3-го етапу акції, до Вінниці прибув маршалек Нижньосілезійського воєводства Рафал Юрковлянець із делегацією. Разом із Генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Кшиштофом Свідереком гості зустрілися із заступником голови ОДА Любов’ю Спірідоновою та першим заступником голови обласної Ради Ігорем Кревським.

Пан маршалек повідомив, що цього разу волонтери акції «Могилу прадіда збережи від забуття» працюватимуть у трьох районах – Ямпільському, Літинському та Козятинському. На сьогодні у Ямполі вже працюють дванадцятеро волонтерів, у Літині – шестеро, ще шістьох очікує Козятин.

– Я побував у Києві, у Львові і побачив, наскільки українська і польська історії спільні і подібні. А наша акція на Вінниччині ще більше єднає наші народи, – сказав Рафал Юрковлянець.

Ігор Кревськмий запевнив маршалка, що обласна влада готова забезпечити учасникам акції усіляке сприяння у її проведенні.

– Ваш нинішній візит – це черговий крок у співпраці Вінниччини і Польщі. Я хочу щиро подякувати пану консулу, який разом з головою обласної Ради Сергієм Татусяком є генераторами цієї співпраці, – наголосив І.Кревський.

Любов Спірідонова назвала акцію «Могилу прадіда збережи від забуття» серйозною та благородною справою. Крім того, вона обговорила з Рафалом Юрковлянцем можливості співпраці у галузі медицини.

Зокрема, заступник голови ОДА повідомила, що у 2013 році на Вінниччині споруджуватимуть перинатальний центр.

– Ми знаємо, що ви, пане маршалку, у Вроцлаві особисто опікувалися будівництвом такого центру. Тому ми хочемо скористатися вашим досвідом, отримати консультації від ваших фахівців, – зазначила Л.Спірідонова.

Рафал Юрковлянець запевнив у готовності допомагати вінницьким колегам. Крім того, він зауважив, що Вроцлав зацікавлений у налагодженні авіасполучення з Вінницею, а тамтешні бізнесмени хотіли б провести з вінницькими підприємцями спільний бізнес-форум.