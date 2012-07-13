Прокуратура завела справу на опозиційного міського голову Гайсина

Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу відносно Гайсинського міського голови, головного санітарного лікаря, начальника одного із комунальних підприємств, фізичної особи - підприємця за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Дії, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна) , ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) КК України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Чиновник, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з вищезгаданими посадовцями, -одноособово, у своєму службовому кабінеті, здійснював підписання завідомо неправдивих договорів та актів виконаних робіт. Таким чином, безпідставно спрямовував кошти міського бюджету на проведення дезінфекційних, та дератизаційних робіт у приміщеннях п'яти дошкільних навчальних закладах м. Гайсина та в підвальних приміщеннях багатоповерхових житлових будинків, які насправді не проводились, завдавши при цьому збитків міському бюджету на загальну суму 866 696,8 грн.