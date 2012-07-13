В спеку можна буде зустрітись... з Моржами

14 липня до нашого міста приїдуть казкові фантазери і чародії з Харкова!!! - група MORJ у складі Сергія Белозерова (гітара) та Ігоря Генделя Кречковського (контрабас)!

Вже безліч разів четвірка приїздила на батьківщину і ставила тут все догори дригом, але цей дивний липневий вечір буде особливим - на дивному лоні природи для вас прозвучить Літня акустика - рідкі, невиконувані у складі групи пісні і старі-добрі шлягери під акомпанемент солоного контрабаса, смішні відчайдушні, деколи таємничі і завжди такі глибокі "дотики" двох розхристаних бородатих сердець ...

Вибух місків станеться біля підніжжя скель з боку Старого міста біля станції човнів о 18.00 !!! (сонечко сідає за скелі і створює прекрасну тінь, прохолоду і надпрекрасну акустику - не бійтеся, що так рано - спекотно буде лише від виконавців)))

Про всяк випадок з 17.00 до 17.20 Вас зустрічатимуть біля бару "Шериф" (біля Староміського мосту) і відведуть на місце події!

Учасники фестивалів: "Вікна відкрий - 2011" (Санкт-Петербург) "Сусідній світ - 2011" ( Крим) "Misterika - 2011" (Крим) “New Project Stage - 2011? (проект Jazz Koktebel) "Дика М'ята - 2012" (Етносвіт, Москва).

На концерті можна буде придбати новий альбом групи MORJ - "АльTOURISTы"!!

Вхід 35 грн.

Подробиці від організаторів http://vk.com/event40761632