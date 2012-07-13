Кличко назвав своїх претендентів на вінницькі мажоритарні округи

Партія «УДАР» планує оголосити своїх кандидатів у народні депутати України на своєму з'їзді, який відбудеться на початку серпня.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

«Після громадського обговорення ми зможемо оголосити кандидатів по мажоритарним округам на з'їзді, який буде проходити 1 чи 3 серпня в Києві. На цьому ж з'їзді ми також зможемо оголосити партійні списки кандидатів у депутати», - сказав він.

В.Кличко повідомив, що є три ключові принципи, за якими партія підходить до кожного кандидата у список партії.

По-перше, це має бути людина, яка хоче працювати на державу, суспільство і яка прагне змін.

Ще одним принципом є професійність кандидата. Третій принцип - це моральні якості людини. «Якщо людина відповідає трьом ключовим принципам, вона може бути претендентом у депутати»,- сказав він.

Крім того, за словами В.Кличка, претендент на висунення кандидатом у депутати від партії «УДАР» має бути авторитетною людиною і «не мати шлейфу попередніх скандалів».

Тим часом на офіційному сайті «УДАРу» партія опублікувала своїх висуванців, які поборються за симпатії виборців на мажоритарних округах Вінниччини. Отож, за мандати народних депутатів в округах поборються:

Округ № 11 Станіславенко Людмила Анатоліївна

Округ № 12 Барчишен Олег Вікторович

Округ № 13 Шинькович Ігор Васильович

Округ № 14 Зелена Катерина Вітославівна

Округ № 15 Брезденюк Олександр Олександрович

Округ № 16 Лосенко Михайло Михайлович

Округ № 17 Кравець Федір Васильович

Округ № 18 Легеза Олег В'ячеславович