Вітер кинув на автівку поламане дерево

12 липня о 19:26 в оперативно-диспечерську службу ТУ МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиця Київській в обласному центрі на легковик впало дерево.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

До місця події направлено рятувальників.

Ними було встановлено, що через порив вітру велика гілка відкололася від стовбура та впала на стоячий під ним автомобіль марки ВАЗ 2115.

За допомогою бензопили гілля було розрізане на частини та забрано з автошляху.

При огляді автомобіля значних пошкоджень не виявлено.