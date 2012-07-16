В гуртожитку обікрали вінницьких студентів

13 липня до Замостянського райвідділу міліції з заявою звернувся 22-річний студент Вінницького вищого навчального закладу.

За повідомленням чоловіка, 19.06.2012 року з кімнати гуртожитку де він проживав, шляхом підбору ключа було скоєно крадіжку монітора від комп'ютера "АСУС", вартістю 1 800грн.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Працівники міліції встановили, що злочин скоїв 22-річний мешканець цього ж гуртожитку. Монітор вилучено та повернуто власнику. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України: крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.

За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.