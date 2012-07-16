Чоловік ледь не відрізав собі голову болгаркою

Цей жахливий випадок стався в маленькому селищі Скала Вінницької області.

Як повідомляє ТСН, 32-літній чоловік вирішив полагодити на своєму сараї дах. Щоб не різати шифер руками, взяв болгарку і кілька дисків, що ріжуть. Все б нічого, та інструмент виявився не якісний. Як тільки приступив до роботи, диск з тріском розлетівся на шматки і один з осколків перерізав Олександру Кулькевичу сонну артерію. На порятунок у нього було всього кілька хвилин.

- Село Скеля маленьке, докторів тут немає, найближча клініка в містечку Оратів, що в 30 хвилинах їзди звідси, - розповідають односельці. - Коли все відбулося, ми почали рятувати хлопця як могли, хто-то затискати артерію руками, потім наклали жгут на горло. Але кров не зупинялася. Страшно навіть подумати, що могло статися. Але, вперше в історії нашого селища, швидка приїхала за 3 хвилини, а не за півгодини як буває зазвичай.

Так сталося, що в цей день в селище приїжджала бригада реаніматологів з області, які готували пацієнта до відправки в лікарню. Швидка з лікарями працювала в сотні метрів від місця НП. Природно, коли надійшов виклик, лікарі через хвилину були на місці.

- Рана була дуже серйозна, перерізана артерія, - говорять лікарі, - Але нам довелося рятувати чоловіка не тільки від втрати крові, але і від задухи. Односельці так щільно наклали на горло жгут, що хлопець задихався.

Можна сказати, йому пощастило, часу на порятунок було 10 хвилин не більше.

Зараз Олександр Кулькевич почуває себе нормально. І дякує богові та лікарям, які, як він вважає, подарували йому друге життя.

