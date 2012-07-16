Лісники хваляться високими зарплатами

На тлі області

Середня зарплата на Вінниччині – 2233 грн. на місяць, а в лісовому господарстві області – 2906 грн. Про це повідомила прес-служба Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства. За підсумками п’яти місяців 2012 р. середньомісячна зарплата працівника лісу склала 2906 грн. (За перше півріччя 2011 р. - 2541 грн. ). Найвищі зарплати у працівників ДП "Вінницький лісгосп", "Крижопільський лісгосп", "Тульчинське ЛМГ", "Чечельницький лісгосп", "Бершадський лісгосп".

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