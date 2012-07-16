Вінничани «записались» в нащадки бездітного гетьмана Мазепи

Нащадки 12-го Гетьмана України Івана Мазепи живуть у п'яти районах Вінницької області, а відносять себе до таких вже 174 сім'ї.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив голова Міжнародної громадської організації «Родина Мазеп» у Вінницькій Володимир Лебедевич.

Проживають нащадки гетьмана також у Чернігівській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Київській областях.

Початок реставрації генеалогічного дерева роду поклав киянин Ігор Мазепа, який вже 15 років досліджує історію козацтва і української шляхти.

«Офіційно вважається, що у Івана Мазепи не залишилося дітей. Але майже в кожному селі існувала легенда про походження від гетьмана або наявність родинних зв'язків», - розповів Мазепа.



