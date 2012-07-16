Двісті працівників хлібозаводу звільняють разом з директором

Над Барським хлібозаводом нависла загроза закриття.

Як повідомив «Вінниччині» директор ВП «Бархліб» ПАТ Концерн «Хлібпром» Олександр Трокачевський, «днями двісті працівників заводу отримали повідомлення про скорочення штату, в тому числі і я».

- Ще п’ять років тому наше підприємство випікало щоденно 18 тонн хліба, а сьогодні ця цифра майже вдвічі менша. З власного ринку хліба в місті та районі нас витиснули конкуренти – хлібопекарні з Летичква, Волочиська, Красилова, Віньковець Хмельницької області і самого Хмельницького, Літина, а останнього цвяха в наші проблеми забили працівники ТОВ «Хлібна країна», які реставрували колишню кочегарку в селі Терешках під пекарню, - каже Олександр Трокачевський. - Насиченість привозного хліба складає сімдесят відсотків. У таких умовах не те що заробити важко, утриматись на плаву – безнадійно.

Власник заводу не хоче працювати на збиток і при цьому щорічно поповнювати районний бюджет на півмільйона гривень.

- Межа економічної прірви – це не миттєвий результат, а, можливо, кимось спланований вже наслідок зусиль, аби «з’їсти» нас, - припускає директор.