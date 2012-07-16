Вінницягаз працюватиме з клієнтами за принципом «прозорого офісу»

Працювати прозоро, якісно і чітко, аби зменшити кількість нарікань споживачів.

Такі критерії діяльності ПАТ «Вінницягаз» окреслив для своєї структури новопризначений керівник підприємства - голова правління Олександр Кривак на прес-конференції у п’ятницю, 13 липня.

Окрім того, газовики мають намір зосередитись на підвищенні конкурентоспроможності, зростанні виробничого та економічного потенціалу «Вінницягазу»,а також розширенні сфери діяльності підприємства.

Попри те, що ПАТ «Вінницягаз» є у своїй царині природнім монополістом, своїм домінуючим становищем,- каже пан Кривак, - підприємство не зловживатиме.

Навіть навпаки, керівництво газопостачального підприємства обіцяє цивілізовану поведінку на місцевому ринку будівельно-монтажних робіт, де окрім «Вінницягазу», працюють ще й інші структури.

Також Олксандр Кривак повідомив, що ПАТ «Вінницягаз» береться запровадити роботу з клієнтами за принципом «прозорого офісу».

- Ми насамперед плануємо домогтися прозорості нашої роботи в стосунках зі споживачами газу. А тому незабаром, вже протягом місяця, працюватимемо за принципом «прозорого офісу» - каже посадовець.- Скажімо, техумови на підключення до газопостачання видаватимуться у чітко визначений законом термін, 10 днів, за ціною, визначеною нормативними актами.

Прийматимуть клієнтів газовики, як і раніше, на вул. Щорса, 24. Кажуть, що «акваріуму» не будуватимуть, просто відкоригують організацію роботи з клієнтами.