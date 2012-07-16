Хмільничанин подарував коханій серце з 400 троянд

10:45, 16 липня 2012
Вінниця
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Освідчення року

26-літній Віталій Гончаренко з  Хмільника  виказав свої почуття коханій Наталії букетом з понад 400 троянд. Витратив на нього 2,5 тисячі гривень,  - повідомляє  ІРА "Перспектива".

Пропозиція руки і серця хлопець зробив коханій  через місяць після знайомства.

«Коли вперше побачив Наталю, відчув, що я її вже давно знаю, — розповів Віталій. — Зізнався через місяць. Хотілося зробити щось особливе».

Букет зібрали в спеціалізованому розпліднику під Києвом. На нього пішло 119 червоних великих троянд і  300 маленьких жовтих.

«Букет подарував після семінару в Кіровограді. Тоді кожен вставав і говорив, що нового взяв з навчання. Коли черга дійшла до мене, я встав і зробив Наталі пропозицію. Вона не чекала, була шокована, але сказала «так». Потім друзі внесли букет. Він був настільки важким, що його неможливо було утримати в руках», — додав він.

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