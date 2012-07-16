Чиновники пограбували військову базу

Співробітники СБУ виявили факти протиправних угод з військовим майном, з боку начальника речової служби та начальника речового складу однієї з військових частин Вінницької області, які привласнили понад 500 000 гривень.

Перевірка, проведена за матеріалами СБУ фахівцями територіального центрального контрольно-ревізійного управління контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони, підтвердила факти недостачі речового майна на суму 290 000 гривень і льотно-технічного обмундирування на суму 230 000 гривень.

Встановлено, що зловмисники невеликими партіями поставляли вкрадене майно знайомому підприємцеві, який реалізовував його в роздріб на центральному ринку Вінниці.

З метою приховування злочину, ці посадові особи внесли завідомо неправдиві дані у відомості про видачу речового майна особовому складу військової частини.

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону за фактами привласнення посадовими особами військової частини військового майна шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 та ч.2 ст.410 Кримінального кодексу Україні. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років