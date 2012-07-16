Завтра Вінниччину заллє дощами та засипле градом
11:31, 16 липня 2012Вінниця
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Відчутно похолодає
17 липня погоду в Україні зумовить холодний атмосферний фронт, що переміщається із заходу на схід країни.
Як повідомляє Метеопроноз спеціально для УНІАН, в більшості областей очікуються зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с.
Вночі і вдень зливи, грози, град, шквали, 15-20 м/с. Температура вночі на Вінничині впаде до 10-13градусів, вдень - 23-27 за Цельсієм.
Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.
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