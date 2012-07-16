П’яний водій «ЛАЗа» поставив під загрозу життя пасажирів автобуса

На Вінниччині проходять профілактичні заходи щодо протидії нелегальним перевезенням, які проводяться працівниками ДАІ спільно з територіальним Управлінням ГДІАТ.

В рамках цих заходів, 13 липня близько 12 години дня на спец. посту ДАІ «Комсомольське» співробітники ДАІ зупинили автобус «ЛАЗ», який слідував рейсом «Новоград-Волинський – Вінниця».

У ході перевірки з’ясувалося, що водій був напідпитку.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, факт вживання алкоголю було підтверджено алкотестером «Драгер».

32-річний водій пояснив, що у день рейсу спиртного не вживав, проте попереднього дня вживав спиртне у великий кількості.

Так це чи ні, але повний автобус пасажирів довелося знімати з маршруту. Співробітники ДАІ пересадили їх на попутній автобус, що прямував до Вінниці.

За даним фактом на водія складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП: керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу на водіїв від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до п'ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб і на інших осіб - накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до п'ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб. Автобус поставлено на штраф майданчик.