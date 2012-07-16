Джига благословив кращого стрітвокаутера на чемпіонат Європи

У Центральному парку культури і відпочинку, на спортивному майданчику біля хокейного стадіону, у неділю, 15 липня, відбувся відкритий чемпіонат Вінниччини зі стрітворкауту (силова гімнастика просто неба).

Змагання були організовані за пропозицією голови Вінницької облдержадміністрації Миколи Джиги у рамках Всеукраїнського відбіркового туру до чемпіонату Європи-2013 і пройшли за підтримки Вінницького міського голови Володимира Гройсмана.

Організаторами чемпіонату виступили комітет по фізичній культурі і спорту міської ради і громадська організація «Street fitness» (її керівник Денис Мінін був головним суддею змагань).

На турнір завітали Микола Джига, його заступник Григорій Дерун, голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Федір Новік, в.о. начальника спортуправління ОДА Олександр Олійник, а також учасник відомого телепроекту «Україна має талант» Іван Козачок.

Микола Джига зазначив, що керівництво області підтримує розповсюдження стрітворкауту по всьому регіону, як один з чинників здорового способу життя. У відповідь на це Денис Мінін вручив фірмову футболку турнікменів Миколі Джизі. Сергій Краєвський підкреслив, що нині у Вінниці вже 500 турнікменів, тоді як у минулому році їх було лише 200.

Перед початком чемпіонату відбулись показові виступи Дениса Мініна та Івана Козачка. Їхні вправи на брусах, турніку, гімнастичній стінці викликали оплески у всіх присутніх, адже це був чудовий симбіоз спортивної гімнастики, акробатики і силових вправ.

Далі один за одним виступали 68 турнікменів.

У підсумку чемпіоном Вінниччини виявився Євген Кульчицький, який наступного року виступатиме на чемпіонаті Європи.

До трійки найкращих також увійшли Андрій Гаврилов і Леонід Бондарчук. Усі вони – мешканці міста над Бугом.



