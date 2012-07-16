1700 квартир вінничан «загазували»
12:15, 16 липня 2012Вінниця
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З початку року
За 1 півріччя 2012 рік ПАТ «Вінницягаз»введено в експлуатацію 46,164 км. розподільчих газопроводів.
Про це повідомив голова правління ПАТ «Вінницягаз» Олександр Кривак.
З початку року в області газифіковано природним газом 4 села, 1716 квартир.
З них у місті - 573 квартир, в селах - 1143 квартири.
Усього станом на 1 липня 2012 року у Вінницькій області експлуатується 13444,274 км. розподільчих газопроводів, газифіковано природним газом 760 населених пунктів, в тому числі 16 міст, 16 селищ міського типу та 728 села, що становить 408084 квартир.
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