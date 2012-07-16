Крадені 600$ злодії погуляли за день

14 липня до Немирівського райвідділу міліції з заявою звернулась 70-річна пенсіонерка жителька с. Гостинне. За повідомленням жінки, вночі з її будинку, була скоєна крадіжка грошових коштів в сумі 600 дол. США.

Як повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області, встановлено, що злочин скоїли односельчани потерпілої 47 і 27 років, один з яких раніше судимий.

На момент затримання кошти розтрачені.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України: крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.