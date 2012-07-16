В розпал жнив селянам заборонили використовувати комбайни

12:45, 16 липня 2012
Вінниця
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Небезпечні для життя

Інспектори теруправління Держгірпромнагляду заборонили експлуатацію 14 тракторів, чотирьох комбайнів, двох кран-балок та консольного крана під час перевірки ПАТ «Жорнище» (Іллінецький район)

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

До таких методів довелось вдатись через те, що виявлені порушення несли загрозу здоров’ю та життю працівників: трактори та комбайни не облаштовані запуском двигунів з кабіни. А кран-балки які експлуатувались без проведення часткового та повного технічного опосвідчення з несправними стропами.

Підприємство не готове до початку зернозбиральних робіт: не закінчена підготовка збирально-транспортних агрегатів; не закріплена техніка за працівниками; не організовано ланки технічного обслуговування машин; не визначені місця для відпочинку працівників, майданчики для зберігання техніки і пально-мастильних матеріалів; не перевірено провисання проводів ліній електропередач.

З працівниками, що будуть задіяні при зернозбиральних роботах, не проведено інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки та проведено навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників, що здійснюснюють керування і обслуговування вантажопідіймальних механізмів.

ПАТ «Жорнище» не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

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