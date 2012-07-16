По знущанню міліціянтів з пасажира проведуть службове розслідування

13:10, 16 липня 2012
Вінниця
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Земляки в погонах «відзначилися»

Вчора у мережі Ітернет було опубліковано відео, на якому два працівники лінійного відділу міліції на ст. «Вінниця-пасажирська» в залі очікування вокзалу грубо поводилися з громадянином, який перебував у нетверезому стані.

Як повідомляє УСО МВС України, на даний момент керівництвом Міністерства внутрішніх справ України дано доручення Департаменту внутрішньої безпеки МВС України та Інспекції по особовому складу ДКО МВС України в найкоротші терміни провести службове розслідування викладених фактів.

Винні співробітники міліції будуть відповідати за свої дії відповідно до законодавства.

Про результати службового розслідування громадськість обов'язково буде проінформована через засоби масової інформації.

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