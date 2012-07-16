Вінничани вже намолотили майже мільйон тонн збіжжя

Станом на 16 липня на Вінниччині з 540,6 тис. га площ ранніх зернових, які підлягають до збирання, зібрано 293,4 тис.га, що становить 54,3 %.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив начальник головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола НЕЇЛИК

Намолочено – 970 тис.тонн, при середній урожайності 33,4 ц/га. ( На відповідну дату минулого року середня урожайність становила 36,9 ц/га)

Озимий ячмінь з 44,9 тис.га площ, що підлягають до збирання зібрано на 43,8 тис. га ( 98 % ), намолочено 144,4 тис. тонн. Середня урожайність – 32,9 ц/га, що на 5,4 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.



Озиму пшеницю з 347,7 тис.га, що підлягають до збирання зібрано на площі 189,5 тис. га ( 54,5 %). Намолочено 665,2 тис.тонн при урожайності 35,1 ц/га, що на 2,8 ц/га нижче минулорічної на відповідну дату.

Найвища урожайність озимої пшениці - у Вінницькому (42,1 ц/га), Козятинському (41,4 ц/га), Іллінецькому (41,2 ц/га), Калинівському (41,0 ц/га), Оратівському (41,3 ц/га) та Хмільницькому (40 ц/га) районах.

Найнижча – в Піщанському (24,8 ц/га) та Чечельницькому (29 ц/га) районах.

Ярий ячмінь з 112,5 тис.га, що підлягає до збирання зібрано на 50,8 тис. га ( 45 % ), намолочено 137,1 тис. тонн, при урожайності 27 ц/га, що на 0,9 ц/га вища минулорічної на відповідну дату.

Горох з 6,6 тис.га, що підлягають до збирання обмолочено на 5,8 тис. га ( 88 %), намолочено 15,3 тис. тонн, при урожайності 26,2 ц/га, що на 5,2 ц/га вище минулорічної на відповідну дату.

Яру пшеницю з 17,5 тис.га, що підлягають до збирання зібрано на площі 2,7 тис. га ( 15,4 %). Намолочено 6,2 тис.тонн при урожайності 23,4 ц/га.

Озиме жито з 6 тис.га, що підлягають до збирання зібрано на площі 0,5 тис. га ( 8 %). Намолочено 1,1 тис.тонн при урожайності 23,4 ц/га.

Овес з 5,4 тис.га, що підлягають до збирання зібрано на площі 0,3 тис. га ( 5,6 %). Намолочено 0,7 тис.тонн при урожайності 24,6 ц/га.

Озимий ріпак з 46 тис.га обмолочено – на 38,2 тис.га ( 83 % ), намолочено 84,7 тис. тонн, урожайність 22,2 ц/га, що на 2,2 ц/га вище, ніж на відповідну дату минулого року.

Ярий ріпак з 7,9 тис.га, обмолочено на 0,3 тис. га, намолочено 0,4 тис. тонн, урожайність 11,8 ц/га.

