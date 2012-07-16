Справу націоналіста направили на дорозслідування

На попередньому слуханні справи члена Соціал-національної асамблеї Юрія Павленка (псевдо Хорт), організатора мітингу проти імміграції, суддя відправив її на дорозслідування, - повідомляє сайт «20 хвилин».

Захисник обвинувачуваного Валерій Палій заявив клопотання про повернення справи на дорозслідування. Клопотання було надруковане на 20 аркушах, і містило факти, які на думку захисту, про зловживання і порушення з боку слідчого Ковальського при проведенні ним слідчих дій.

- Дана справа абсолютно політична і до правосуддя не має ніякого відношення. Комерційне підприємство під вивіскою «Прокуратура» виконує злочинне замовлення мера Гройсмана по придушенню національно-патіротичного руху у місті Вінниця, – сказав Валерій Палій.

Прокурор Соловйов почав протестувати і попросив внести до протоколу, що адвокат ображає обвинувачення, а наприкінці засідання заявив клопотання про усунення захисника Палія від справи на цій підставі.

Обвинувачений у справі Юрій Хорт вважає, що експертиза, на якій грунтується обвинувачення, " була нефаховою, проводилася в тому числі зацікавленими особами – викладачами психології медуніверситету, які стоять на боці іноземних студентів, оскільки отримують від них прибутки. До того ж, я не мав можливості бути присутнім при проведенні експертизи, як це передбачено кримінально-процесуальним законодавством".

Суд, вислухавши всі сторони, прийняв рішення: задовольнити клопотання адвоката Палія про повернення справи у прокуратуру і провести додаткове розслідування, на тій підставі, що слідчим було порушено право Юрія Хорта на захист, слідчий не надав можливості обвинувачуваному і захиснику ознайомитись в повній мірі з матеріалами справи.

Клопотання прокурора про усунення від справи адвоката Палія не було задоволено.