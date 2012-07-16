Розіграли путівки на юнацькі Олімпійські ігри в Китаї

У Вінниці 13–15 липня відбувся чемпіонат України з веслування серед юніорів 1997-1998 р.н.

Змагалися в особистому заліку тільки на одинарних човнах (байдарки та каное) у акваторії спортбази «Спартак».

На чемпіонаті зібралися найкращі юні веслувальники України, більшість з яких є кандидатами у майстри спорту. Загалом 78 учасників з 16 областей, з них 20 – юних чемпіонів країни.

Змагання проходили за програмою І Юнацьких Олімпійських Ігор у Сінгапурі 2010 року. Зокрема, у перший день учасники долали просту дистанцію довжиною 500 м. Найкращі продовжували змагатися у другий день на дистанції у формі «вісімки» (420 м). А у третій день відбувся слалом між близько розташованими перешкодами (близько 320 м).

До речі, хоча акваторія змагань і була огороджена буйками, рух катерів «Микола Пирогова» та «Лялі Ратушна» не відміняли. Під час проходження спортсменами дистанції вони зупинялися, а пасажири кораблів ставали уболівальниками.

До того ж деякі відпочиваючі підпливали до буйків і звідти уважно спостерігали, з яким напруженням веслувальники долали трасу.

Нинішній чемпіонат був відбірковим – 6 найкращих спортсменів отримували право виступити у 2014 році на ІІ юнацьких Олімпійських іграх у Китаї. За Вінницьку область виступали 12 веслувальників з Вінниці, по 3 – з Ольгополя Чечельницького району і Джулинки Бершадського району. На жаль, жоден з них не здобув медаль.

– Відзначимо успіх юного спортсмена з Київської області Данила Кузьміна, який став чемпіоном у олімпійському слаломі на байдарці. А серед дівчат добре себе проявила Людмила Куклиновська з Миколаївської області, яка була першою в олімпійському спринті, – сказали директор СДЮШОР ім. Рябчинської В’ячеслав Настюк і головний суддя чемпіонату Володимир Бойко.



