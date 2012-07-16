Вінничани масово чинять самогубства

У період з 13 по 15 липня 1 людина загинула і 4 травмовані внаслідок спроб суїциду у Вінницькій області

Про це з посиланням на прес-службу територіального управління МНС України у Вінницькій області повідомляє Вінниця. Інфо.

Згідно повідомлення, 13 липня внаслідок спроби суїциду шляхом вживання медикаментів була госпіталізована 45-річна жителька м. Гайсин.

14 липня внаслідок спроб суїциду шляхом вживання медичних препаратів госпіталізовано 2 чоловіків: 39-річний житель м. Могилів-Подільський та 33-річний житель м. Вінниця.

15 липня с. Голубече Крижопільського району Вінницької області у підсобному приміщенні власної садиби скоїв суїцид через повішення 63-річний чоловік.

Того ж дня було госпіталізовано 2 жінок: 24-річну жительку Козятина, яка намагалась покінчити з життям, перерізавши вени передпліччя правої руки шматком скла, та 70-річну жительку Вінниці, яка накласти на себе руки через вживання медикаментозних препаратів.