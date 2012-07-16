Вінниця позичить в "Ерсте Банку" 25 млн. грн. під 17,95%

Вінниця домовилася з ПАТ "Ерсте Банк" про відкриття кредитної лінії на 25 млн грн на 3 роки під 17,95% річних.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Кредитні кошти будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів комунальної власності.

Крім того, кредит "Ерсте Банку" буде використовуватися для погашення облігацій серії F випуску 2008 р. і погашення кредиту, отриманого Вінницею в 2011 р.", - говориться в повідомленні.

