"Вінницькі вовки" вийшли на третє місце в ЧУ без бою
15:55, 16 липня 2012Вінниця
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Суперники відмовились від гри
"Вінницькі вовки" посіли третє місце на чемпіонаті України з американського футболу серед молодіжних команд.
У суботу, 14 липня, мала відбутися гра "Вінницьких вовків" проти павлоградських "Мустангів"за третє місце. Але "Мустанги" відмовилися від гри проти нашої команди, - повідомляє "Місто над Бугом" Тому вінничани автоматично займають третє місце.
У попередньому матчі "Вінницькі вовки" обіграли "Скіфів-ДонНТУ 2"з Донецька. Цим команда забезпечила собі право на гру за третє місце.
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