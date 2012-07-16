"Вінницькі вовки" вийшли на третє місце в ЧУ без бою

"Вінницькі вовки" посіли третє місце на чемпіонаті України з американського футболу серед молодіжних команд.

У суботу, 14 липня, мала відбутися гра "Вінницьких вовків" проти павлоградських "Мустангів"за третє місце. Але "Мустанги" відмовилися від гри проти нашої команди, - повідомляє "Місто над Бугом" Тому вінничани автоматично займають третє місце.

У попередньому матчі "Вінницькі вовки" обіграли "Скіфів-ДонНТУ 2"з Донецька. Цим команда забезпечила собі право на гру за третє місце.