На Вінниччині з’являться фахівці з соціальної роботи.

Про це повідомила на прес-конференції, присвяченій впровадженню нової посади заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Слободяник.

Загалом в Україні для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом додаткового долучення до структури та штатних розписів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді введено 12 тисяч посад «фахівець із соціальної роботи», які не відносяться до категорії державних службовців.

Зокрема, для вдосконалення роботи соціальних служб Вінниччини визначено 380 посад. За словами Ольги Слободяник, головним завданням даної програми є своєчасне виявлення проблем у сім’ях, особливо з дітьми та інвалідами, а також їх нагальне вирішення. За попередньо проведеними розрахунками, фахівець із соціальної роботи працюватиме у сільській місцевості з населенням до 1500 осіб, та у міській місцевості - з населенням не менше 3000 осіб.

З метою надання адресних соціальних послуг сільському населенню за місцем проживання, робочі місця створюються безпосередньо в сільських та селищних територіальних громадах. Самі ж працівники перед початком роботи проходять 40-ка годинну програму навчання з соціальної роботи та співпрацюють з дільничними інспекторами, адже головне у їхній роботі - не залишити поза увагою тих родин, що потребують соціальної допомоги.