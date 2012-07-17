Вбивця познущався над літнім інвалідом за 50 гривень

У Жмеринці на залізничному вокзалі працівники карного розшуку затримали 36-річного чоловіка, який намагався врятуватися втечею після скоєного вбивства.

Як повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області, цього дня до чергової частини Жмеринського райвідділу надійшло повідомлення від жителя с. Йосипівки про те, що він виявив мертвим свого сусіда.

Під час виїзду на місце пригоди слідчо-оперативної групи було встановлено, що 71-річний пенсіонер загинув від ножових поранень. Вбивця проник до будинку серед ночі, розбивши віконне скло.

Загиблий був інвалідом дитинства, по домашньому господарству йому допомагала соціальний працівник. Все своє життя чоловік пропрацював бібліотекарем, користувався в селі заслуженим авторитетом, був доброю і порядною людиною.

Працівники міліції розкрили злочин «по гарячих слідах». Оперативно було встановлено особу підозрюваного і вже ввечері його затримали на вокзалі. Зловмисник всього два місяці, як приїхав в село з сусідньої Молдови, проживав у співмешканки, ніде не працював.

В минулому він мав проблеми з законом, на злочин пішов з корисливих мотивів – сподівався розжитися грішми у одинокого пенсіонера.

Вбивця позбавив життя беззахисну літню людину, забравши 50 грн, старенький наручний годинник та недорогий мобільний телефон.

Наразі затриманому пред’явлено обвинувачення у скоєнні тяжкого злочину. Відповідно ст.115 КК України (навмисне вбивство) порушено кримінальну справу.

Зловмисник перебуває під арештом. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

