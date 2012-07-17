Під час сесій Хмільницької міської ради звучатиме два гімни

В Хмільнику мають намір внести зміни до регламенту Хмільницької міської ради, які стосуються виконання Державного гімну України перед початком та наприкінці пленарного засідання. Якщо депутати ухвалять такі зміни, то на початку пленарного засідання звучатиме Державний гімн, а наприкінці – гімн міста Хмільника.

Про це повідомляє «Громадськитй форум Хмільника».

Таке рішення мають намір прийняти з метою підняття престижу Хмільника як міста – курорту державного значення та популяризації його офіційної символіки.

В проекті рішення зокрема сказано про наступне:

«Внести зміни до Регламенту міської ради 6 скликання, затвердженого рішенням 2 сесії міської ради 6 скликання від 07 грудня 2010 року № 13-п , із змінами, внесеними рішенням №511 20 сесії міської ради 6 скликання від 23.03.2012 р. :

замінити останнє речення ст.8 «Під час відкриття та закриття сесії виконується Державний гімн» реченням наступного змісту «Під час відкриття сесії міської ради виконується Державний гімн, а під час закриття сесії виконується Гімн м.Хмільника».