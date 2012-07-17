Татусяк хоче круто «засвітити» Єврорегіон «Дністер» за кордоном

8-11 жовтня поточного року у місті Брюссель Королівства Бельгія відбудеться презентація Єврорегіону «Дністер» європейському співтовариству. Захід відбудеться в рамках десятих, ювілейних Днів відкритих дверей, які проводять офіційні інститути Європейського Союзу, - повідомляє прес-служба Вінницької обласної ради.

Вінниччина вже має досвід подібних презентацій, адже минулого року ми продемонстрували економічний потенціал області у Комітеті Регіонів Євросоюзу. Ця промо-акція довела свою ефективність - Вінниччиною зацікавилися європейські організації, фонди, бізнес і почали надсилати свої пропозиції щодо співпраці.

З такою ж метою обласне керівництво збирається презентувати Європі Єврорегіон «Дністер», який об'єднує Вінниччину та Молдову. Причому, хоче це зробити широко і масштабно.

Голова Вінницької облради Сергій Татусяк закликає представників бізнесу, громадських організацій, фондів Вінниччини і Молдови долучитися до пропаганди позитивного іміджу українсько-молдовської співпраці.