Вінничан кличуть судитися з Януковичем

Сьогодні, 17 липня, біля кінотеатру ім. Коцюбинського відбулася акція протесту Об'єднаної опозиції „Батьківщина”. Опозиціонерам довелося мітингувати на незвичному місці, позаяк площу перед приміщенням ОДА зайняли загороджувальні турнікети та спецтехніка, - йде ремонт

Близько 200 мітингарів вимагали, аби депутати звернутись до Президента з вимогою ветувати «мовний закон».

Також під час проведення мітингу було оголошено про початок акції "Україна проти Януковича!".

Про мету проведення цієї акції керівник Об‘єднаної опозиції Людмила Щербаківська.

Вона назвала основні аспекти політики нині діючого Президента, за які він повинен нести відповідальність перед народом України.

"Я вважаю, що саме за вказівкою з Банкової всупереч Конституції в парламенті було створено коаліцію "тушок". Саме Президент відповідальний за незаконне призначення Прем'єр-міністра та уряду, зміни Конституції Україні Конституційним судом. Хто як не гарант конституції має відповісти за здачу частини території Україні за Харківськими угодами, прийняття кабального Податкового кодексу та проведення пенсійної реформи.

Давайте згадаємо що ще відбулося за роки президентства. Це позбавлення пільг афганців і чорнобильців, закриття шкіл і лікарень, розкрадання державного майна, підготовку земельного "дерибану", - зазначила Людмила Михайлівна.

Також керівник об‘єднаної опозиції нагадала про політичні переслідування та репресії.

Керівник об‘єднаної опозиції зазначила, що і день сьогоднішній сповнений спланованих політичних провокацій. Зокрема, що сумнозвісний закону Колесніченка-Ківалова створив в країні ситуацію парламентської кризи, поставив на порядок денний питання дострокових виборів.

"Президент заявляє про те, що він виступає за дострокові парламентські вибори. У цьому ми його підтримуємо, правда з невеликим уточненням - в Україну повинні відбутися дострокові і парламентські, і президентські вибори”.

Щербаківська заявила, що об‘єднана опозиція в особі Арсенія Яценюка подає позов до Вищого Адміністративного суду проти Януковича за узурпацію влади, і що це перший юридичний етап усунення Президента Януковича від влади.

„Всі, хто хоче виступати третьою стороною може поставити свій підпис у відповідній заяві. Я впевнена, що ми зберемо тисячі підписів мешканців Вінницької області проти нинішнього режиму ", - кажеЛюдмила Щербаківська