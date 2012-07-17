Вінницькі водії «проколюються» на віражах

На черговому засіданні виконавчого комітету начальник ВДАІ ВМУ УМВС України у Вінницькій області, підполковник міліції Анатолій Присяжнюк доповідав про стан безпеки дорожнього руху на вулицях міста та заходи щодо його покращення.

За його словами, основна причина скоєння автопригод з потерпілими - це порушення правил маневрування та порушення правил дорожнього руху самими пішоходами.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Найбільше аварій у поточному році були викликані наїздами на пішоходів (21 ДТП) та зіткнень з іншими транспортними засобами (16 випадків). Окрім порушень правил маневрування, причинами скоєння автомобільних пригод з потерпілими є також порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзд на смугу зустрічного руху, перевищення швидкості та керування транспортом у нетверезому стані.

За словами Анатолія Присяжнюка, найбільше ДТП з потерпілими сталося на вулицях Келецькій, Пирогова, Київській, Свердлова, Хмельницьке шосе та Лебединського. Саме на цих вулицях упродовж шести місяців було зафіксовано більше половини дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. «Крім того, пік аварійності припадає на вівторок, в цей день скоєно 105 автомобільних пригод, в тому числі 11 із потерпілими, - говорить начальник міського відділу ДАІ. - По часу скоєння найбільше аварій сталось у проміжок з 14 до 20 години. У цей період зафіксовано 24 дорожньо-транспортних пригоди, що складає майже 42%».

Щотижнево працівниками ДАІ проводиться моніторинг аварійності, на підставі якого розробляються робочі заходи та пріоритети роботи. Зокрема збільшується щільність нарядів ДАІ, вносяться зміни в дислокацію з урахуванням часу скоєння ДТП, аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації автомобільних пригод. «За 6 місяців поточного року виявлено понад 9,5 тисяч порушень Правил дорожнього руху, які безпосередньо впливають на стан аварійності, - повідомив Анатолій Присяжнюк. - Понад 640 водіїв затримано за керування транспортними засобами в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння».

Крім того, співробітниками Державтоінспекції безпосередньо розкрито 54 злочини загально-кримінальної спрямованості із них: 7 - незаконних заволодінь транспортними засобами; 7 - злочинів, пов'язаних з перевезенням наркотиків, 5 - випадків вилучення холодної зброї, 6 злочинів - використання підробних документів.

Станом на 1 липня поточного року на території міста на обліку перебуває п'ять перехресть концентрації ДТП, а саме на вулицях Островського-Некрасова; вул. Островського - Д.Нечая - 50 років Перемоги; Хмельницьке шосе - Писарєва; Келецька - Л.Ратушної та Келецька - Юності. За результатами їх обстежень визначено першочергові, сезонні та перспективні заходи щодо зниження рівня аварійності, завдяки яким упродовж 2011 року з обліку знято одне місце дорожньо-транспортних пригод (перехрестя вул. Островського - вул. Нансена).