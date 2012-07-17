Екскаватор травмував двох чоловіків нижче пояса

На пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №5 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в лікарню швидкої допомоги доставлено двох чоловіків 1978 та 1986 років народження з однаковим діагнозом «забій нижньої частини поясниці».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, нещасний випадок стався під час роботи екскаватора.

На даний час потерпілі госпіталізовані та знаходяться у задовільному стані під наглядом лікарів реанімаційного відділення.