Надувний матрац ледь не поховав 29-річну жінку

14 липня о 20:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №20 смт Крижопіль від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що в селі Жабокрич жителями в місцевому ставку було виявлено і врятовано 29-річну жінку.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалось, потерпіла, купаючись на надувному матраці, перевернулась і захлиснулася водою. Місцевими жителями була викликана карета швидкої медичної допомоги, яка доправила потерпілу в реанімацію.

Наразі жінка знаходиться при свідомості.

