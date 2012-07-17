Надувний матрац ледь не поховав 29-річну жінку
11:51, 17 липня 2012Вінниця
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Впала і захлинулась
14 липня о 20:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №20 смт Крижопіль від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що в селі Жабокрич жителями в місцевому ставку було виявлено і врятовано 29-річну жінку.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалось, потерпіла, купаючись на надувному матраці, перевернулась і захлиснулася водою. Місцевими жителями була викликана карета швидкої медичної допомоги, яка доправила потерпілу в реанімацію.
Наразі жінка знаходиться при свідомості.
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