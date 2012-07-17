«Вінняцягаз» круто взявся за ремонти газогонів

Модернізують ГРП

Працівниками ПАТ «Вінницягаз» капітально відремонтовано 290 м. газових мереж, 10 будівель ГРП, обладнання 51 ГРП та ШП, 39 СКЗ, 1 засувка на розподільчих газопроводах. Про це повідомив голова правління ПАТ «Вінницягаз» Олександр Кривак. Загалом на капітальний ремонт затрачено 1 млн. 108 тис. грн. Планом на 2012 рік ПАТ «Вінницягаз» передбачено капітально відремонтувати 12,884 км. газових мереж, 44 будівлі ГРП, обладнання 128 ГРП та ШП, 11 газових колодязів, 90 станцій катодного захисту на загальну суму 6 млн. 618 тис. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter