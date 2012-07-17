«Бісова сила» відправила трьох вінничан в смертельний кювет

16 липня о 11.30 годині на окружній дорозі Могилів-Подільський – Житомир біля м. Калинівка водій автомобіля «ВАЗ-2114», 49-річний житель с. Павлівка, не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги в кювет. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, чоловік загинув на місці.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Цього ж дня о 20.05 годині неподалік с. Озаринці Могилів-Подільського району водій автомобіля «Нісан-Альмера», 22-річний вінничанин, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево. Внаслідок пригоди водій та 43-річна пасажирка, жителька м. Вінниці від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи міліції. Правоохоронці з’ясовують причини аварій. За фактами скоєння ДТП порушено кримінальні справи за ч.2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».